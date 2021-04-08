Zoom решил напрямую продавать доступ к сервису госсектору в России

Американская компания Zoom Video Communications заявила, что будет напрямую продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и госкомпаниям.

"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", - говорится в сообщении компании, опубликованном "Коммерсантом".

31 марта компания "РайтКонф", дистрибутор Zoom в России и СНГ направила партнерам письма о том, что руководство Zoom запретило продавать доступ к сервису онлайн-конференций российскому госсектору. Ограничения коснулись, в том числе российских вузов, сообщала Высшая школа экономики.

В Совете Федерации допустили блокировку сервиса в качестве ответной меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за решения Zoom, подчеркнув, что на рабочих переговорах Владимира Путина оно не отразится. Песков посоветовал госорганам искать альтернативы Zoom.

Как писал год назад Forbes, свои рабочие видеоконференции Владимир Путин проводит через систему видеосвязи производства американской компании Poly. Причём пользуется Кремль этой системой очень давно — ещё с середины нулевых, утверждало издание.