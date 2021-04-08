Полиция требует запретить скопинскому маньяку общаться со СМИ

Полиция подала иск, в котором потребовала запретить скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться со СМИ и посещать кафе и бары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районный суд в городе Скопин Рязанской области.

Региональное управление МВД также требует запретить Мохову общение в интернете. Рассмотрение иска отложили до 15 апреля.

Сейчас Мохову, который вышел на свободу в начале марта, нельзя выезжать за пределы Скопинского района, где он прописан. Он должен дважды в месяц отмечаться в местном отделении полиции. Ему запрещено в течение шести лет посещать массовые мероприятия или участвовать в них, а также выходить из дома с десяти вечера до шести утра.

На этой неделе пострадавшая от скопинского маньяка Екатерина Мартынова получила госзащиту. В марте она обратилась в Следственный комитет с требованием предоставить ей защиту и возбудить против скопинского маньяка Виктора Мохова уголовное дело. Поводом стало интервью Мохова телеведущей Ксении Собчак. В нём он рассказал о планах "опять заняться" своими жертвами – в частности, встретиться с Екатериной Мартыновой, которую он якобы "любит".

Мартынова утверждает, что Мохов пытался добавить её в друзья в одной из соцсетей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Мохова.

Ранее Мохова оштрафовали за нарушение правил административного надзора из-за участия в интервью Ксении Собчак.

В 2000 году житель Рязанской области Виктор Мохов похитил в городе Скопине двух девушек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Екатерину Мартынову. Почти четыре года он держал их в подвале, избивал и насиловал. Самохина за это время родила троих детей. Двоих Мохов подбросил в подъезды домов, третий ребенок родился мертвым.

О преступлении маньяка стало известно после того, как одна из девушек смогла передать на свободу записку с просьбой о помощи. В 2004 году Мохов получил почти 17 лет колонии.