В Приамурье задержан глава спортклуба имени Кадырова

В Амурской области задержан лидер чеченского землячества и руководитель спортивного клуба "Ахмат" Адам Магомадов. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Это уже второй спортклуб имени Кадырова на Дальнем Востоке, в котором за последний месяц прошли массовые задержания.
По данным издания, Магомадов и другие члены спортклуба – Ширвани Алдамов, Курбан Гаджимагомедов и Магомед Камилов – вымогали 8 миллионов рублей у местного предпринимателя за покровительство. После отказа Магомадов с сообщниками вывез предпринимателя в лес и угрожал насилием в случае повторного отказа.
СМИ сообщает, что при задержании у членов спортклуба изъяли травматическое оружие. Также сообщается, что у Магомадова якобы был обнаружен героин. Сейчас руководитель спортклуба арестован вместе со своими сообщниками.
- В конце марта сотрудники СОБРа ворвались в спортклуб "Ахмат" в Южно-Сахалинске. Тренером в клубе работал Явер Меджидов, ранее осужденный за нелегальное хранение оружия. Он был женат на дочери мэра Южно-Сахалинска и получил кличку "Вице-мэр". Во время спецоперации его и еще около 15 членов клуба задержали, посадили в служебный автобус и увезли.
- Официальную причину задержания МВД не называет. На следующий день после задержаний Следственный комитет объявил о проведении доследственной проверки случившегося в спортклубе по статье о превышении должностных полномочий.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров является основателем и "идейным вдохновителем" создания сети спортклубов "Ахмат".
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