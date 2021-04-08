В Приамурье задержан глава спортклуба имени Кадырова

В Амурской области задержан лидер чеченского землячества и руководитель спортивного клуба "Ахмат" Адам Магомадов. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Это уже второй спортклуб имени Кадырова на Дальнем Востоке, в котором за последний месяц прошли массовые задержания.

По данным издания, Магомадов и другие члены спортклуба – Ширвани Алдамов, Курбан Гаджимагомедов и Магомед Камилов – вымогали 8 миллионов рублей у местного предпринимателя за покровительство. После отказа Магомадов с сообщниками вывез предпринимателя в лес и угрожал насилием в случае повторного отказа.

СМИ сообщает, что при задержании у членов спортклуба изъяли травматическое оружие. Также сообщается, что у Магомадова якобы был обнаружен героин. Сейчас руководитель спортклуба арестован вместе со своими сообщниками.