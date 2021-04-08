На организаторов "Артдокфеста" в Петербурге подали в суд

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подает в суд на организаторов фестиваля документального кино "Ардокфест". Местная организация Союза кинематографистов России якобы не соблюдала меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при проведении мероприятия в Доме кино. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сотрудники ведомства пришли на площадку фестиваля 3 апреля после сообщения из полиции о нарушении санитарных норм.

Во время проверки было обнаружено, что в Доме кино не соблюдалась социальная дистанция, зрители в кинозале находились без масок, в помещениях не было бактерицидных облучателей, не было мест для обработки рук антисептиками при входе в кинозалы и прочие нарушения. Показы запретили, два зала опечатали.

Президент фестиваля Виталий Манский прокомментировал это решение словами: "Конечно, никакой политики. Роспотребнадзор совместно с полицией определил, что расстояние между зрителями критично. Оно значительно более критично, чем то, что было у Путина в Лужниках. И поэтому во имя здоровья питерцев билеты сдаются и всё отменено", – заявил Манский.

В отношении организаторов составили протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических норм по борьбе с COVID-19. Материалы дела подготовлены для передачи в суд.