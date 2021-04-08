На организаторов "Артдокфеста" в Петербурге подали в суд

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подает в суд на организаторов фестиваля документального кино "Ардокфест". Местная организация Союза кинематографистов России якобы не соблюдала меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при проведении мероприятия в Доме кино. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что сотрудники ведомства пришли на площадку фестиваля 3 апреля после сообщения из полиции о нарушении санитарных норм.
Во время проверки было обнаружено, что в Доме кино не соблюдалась социальная дистанция, зрители в кинозале находились без масок, в помещениях не было бактерицидных облучателей, не было мест для обработки рук антисептиками при входе в кинозалы и прочие нарушения. Показы запретили, два зала опечатали.
Президент фестиваля Виталий Манский прокомментировал это решение словами: "Конечно, никакой политики. Роспотребнадзор совместно с полицией определил, что расстояние между зрителями критично. Оно значительно более критично, чем то, что было у Путина в Лужниках. И поэтому во имя здоровья питерцев билеты сдаются и всё отменено", – заявил Манский.
В отношении организаторов составили протоколы о нарушении санитарно-эпидемиологических норм по борьбе с COVID-19. Материалы дела подготовлены для передачи в суд.
- Фестиваль документального кино "Артокфест" проходит со 2 по 9 апреля. Показы фильмов в Санкт-Петербурге были сорваны. С жалобами на фестиваль в надзорные органы обратился известный в городе борец с ЛГБТ Тимур Булатов.
- После закрытия основных площадок кинорежиссёр Александр Сокуров обратился к генеральному директору "Ленфильма" Федору Щербакову и председателю директоров Федору Бондарчуку с просьбой пригласить "Артдокфест" на площадку "Ленфильма". Однако киностудия ответила, что не сможет принять у себя фестиваль, поскольку "все показы и мероприятия проходят по заранее утверждённому графику".
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