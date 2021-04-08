Губернатор Ульяновской области подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию. Текст обращения опубликован в его фейсбуке. Это второй глава региона, покидающий свой пост за два дня. Морозов занимает должность с 2005 года, дольше, чем руководители всех других областей и республик в составе России.

В обращении Морозов заявил, что считает, что может принести пользу региону в новом статусе — и планирует баллотироваться в Государственную думу. По его утверждению, его отставка связана с желанием работать в парламенте.

Накануне президент России Владимир Путин уволил написавшего заявление по собственному желанию главу Тувы Шолбана Кара-оола. Он руководил регионом с мая 2007 года.

Отставка чиновников-старожилов предсказывалась в аналитическом отчёте "Минченко консалтинг" в марте. По версии авторов доклада, в "красной зоне" политической устойчивости находились три губернатора — глава Тувы, глава Ульяновской области и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, возглавивший регион в 2016 году.

Его возможное увольнение авторы объяснили протестами ковид-диссидентов в республике и вниманием к делу о ДТП с участием его брата, который позже, предположительно, покончил с собой.