Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу республики Тува Шолбана Кара-оола. Соответствующий указ выложен на сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр столицы республики Кызыла Владислав Ховалыг.

Кара-оолу 54 года. Он руководил Тувой с мая 2007 года. До этого, с 1998 года он избирался в Верховный Хурал республики и до декабря 2001 входил в Совет Федерации. С 2002 по 2007 год работал в республиканском правительстве.

Тува — один из самых депрессивных российских регионов, стабильно занимающий худшие места в рейтингах продолжительности жизни, преступности, благосостояния населения. В республике самая низкая ожидаемая продолжительность жизни в стране. Сам Кара-оол дважды переболел коронавирусной инфекцией нового типа.

Русские жители республики жалуются на политику вытеснения из региона, власти это традиционно отрицают. В регионе, рассказывали "Новой газете", построены 47 охотничьих заимок, в которых регулярно бывают президент Путин с выходцем из республики, министром обороны Сергеем Шойгу.

На президентских выборах 2018 года республика показала один из лучших результатов голосования за Путина — 91,98%. Это больше, чем в Чечне и Дагестане (91,44% и 90,77% соответственно).

4 марта Кара-оол обещал подать в суд на журналистов, назвавших его регион "дырой" в репортаже. В ноябре в республике был введён запрет на использование её названия в изданиях и блогах, рассказывающих о ней в негативном свете.

31 марта пресс-служба главы региона отрицала его скорую отставку. Ответ был дан на сообщения анонимных телеграм-каналов, что он покинет свой пост.