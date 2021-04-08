Отчет Совета Европы: в России самое дешевое содержание заключенных

Россия сохраняет лидирующие в Европе позиции по доле тюремного населения, следует из доклада экспертов Лозаннского университета, подготовленном для Совета Европы. В стране насчитывается 356 заключенных на каждые 100 000 жителей (в абсолютных цифрах 519 618 человек). Россия тратит меньше всех европейских стран на содержание заключённых — 2,8 евро в день на человека. При этом у России самый большой тюремный бюджет — 4,1 млрд евро.
Уровень смертности российского тюремного населения в расчете на 10 тысяч заключенных в 2019 году превысил медианный показатель по странам-членам Совета Европы чуть менее чем вдвое. В течение 2019 года умерли 2420 заключенных. Показатель смертности на 10 тысяч заключенных таким образом составил 46,6. Это примерно соответствует среднему арифметическому по всем странам-членам СЕ (47,7), однако на две трети превышает медианное значение — 27,2 (это значит, что в половине стран показатель ниже этой цифры, а в половине — выше).
Удельный уровень смертности в тюрьмах в России вырос относительно предыдущего года, когда Совет Европы также отмечал Россию среди стран с относительно высоким уровнем тюремной смертности. По данным за 2018 год, медианный показатель по Европе составлял 28,3 смерти на 10 тысяч заключенных, российский показатель — 41,4. В течение 2018 года в России умер 2331 заключенный.
- Расчеты Лозаннского университета основаны на официальных данных, полученных у тюремных администраций; в случае России — у Федеральной службы исполнения наказаний. Сведения для опубликованного сегодня отчета предоставили 48 тюремных администраций. Всего в 47 странах-членах Совета Европы 52 тюремные администрации: это связано с тем, что в Испании их две (Каталония имеет отдельную), а в Соединенном Королевстве и в Боснии и Герцеговине — по три. Заполнять опросник Лозаннского университета отказались Украина и все три тюремные администрации Боснии и Герцеговины. Белоруссия и Косово не входят в Совет Европы.
- Университет не собирал данные о заключенных спорных территорий, непризнанных и частично признанных государств — Крыма, Приднестровья Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, а также зависимых и заморских территорий — датских Фарерских островов, британских островов Джерси, Гернси и Мэн, а также Гибралтара.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.