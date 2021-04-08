Отчет Совета Европы: в России самое дешевое содержание заключенных

Россия сохраняет лидирующие в Европе позиции по доле тюремного населения, следует из доклада экспертов Лозаннского университета, подготовленном для Совета Европы. В стране насчитывается 356 заключенных на каждые 100 000 жителей (в абсолютных цифрах 519 618 человек). Россия тратит меньше всех европейских стран на содержание заключённых — 2,8 евро в день на человека. При этом у России самый большой тюремный бюджет — 4,1 млрд евро.

Уровень смертности российского тюремного населения в расчете на 10 тысяч заключенных в 2019 году превысил медианный показатель по странам-членам Совета Европы чуть менее чем вдвое. В течение 2019 года умерли 2420 заключенных. Показатель смертности на 10 тысяч заключенных таким образом составил 46,6. Это примерно соответствует среднему арифметическому по всем странам-членам СЕ (47,7), однако на две трети превышает медианное значение — 27,2 (это значит, что в половине стран показатель ниже этой цифры, а в половине — выше).

Удельный уровень смертности в тюрьмах в России вырос относительно предыдущего года, когда Совет Европы также отмечал Россию среди стран с относительно высоким уровнем тюремной смертности. По данным за 2018 год, медианный показатель по Европе составлял 28,3 смерти на 10 тысяч заключенных, российский показатель — 41,4. В течение 2018 года в России умер 2331 заключенный.