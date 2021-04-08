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Лицом к событию

Братья Михалковы не замарают себя Навальным! 

Алексей Навальный и Андрей Кончаловский, коллаж

Андрон Кончаловский, он как и его брат. Он с Навальным ни в каком виде не может соседствовать, даже в порядке номинантов на одну премию. Что думают про таких, как Михалковы, артисты Лия Ахеджакова и Лев Прыгунов? А что они думают о людях, которые легко согласились с тем, что украинский Крым вдруг стал «наш»? В разговоре также участвует глава экспертного совета премии «Белый слон» кинокритик Виктор Матизен.

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева

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