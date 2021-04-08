Посла Мьянмы в Лондоне выгнали из дипмиссии после критики хунты

Представители военной хунты в Мьянме выгнали из посольства страны в Великобритании главу дипмиссии Чжо Зо Мина. Ранее он критиковал переворот в Мьянме и призывал освободить арестованную главу страны Аун Сан Су Чжи.

Экс-посол рассказал журналистам, что вечером в среду, 7 апреля, военный атташе Мьянмы в Лондоне приказал сотрудникам посольства покинуть здание. Самому Чжо Зо Мину сообщили, что он больше не занимает свою должность. По словам дипломата, он несколько часов пытался попасть в здание, но его так и не впустили. Ему пришлось переночевать в машине.

Экс-посол отметил, что его предали бывшие коллеги, которые закрылись в здании. По словам дипломата, военные не выпускают из здания некоторых его сотрудников и угрожают им суровым наказанием.

В ночь на 8 апреля перед посольством Мьянмы собрались несколько десятков активистов, не согласных с решением об отставке Чжо Зо Мина.

Власти Мьянмы передали уведомление британским властям о смене посла. Она была признана в соответствии в Венской конвенцией. Чжо Зо Мин призывал не признавать смену главы дипмиссии и выслать назначенного хунтой посла из Великобритании.

Глава британского МИДа Доминик Рааб осудил захват посольства мьянманскими военными и назвал их действия в отношении Чжо Зо Мина травлей.

В результате переворота в Мьянме 1 февраля власть в стране захватили военные. Они взяли под стражу лидера победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы. В стране начались масштабные акции против военных. С начала переворота в протестах погибло несколько сотен человек.