В Мьянме экс-главу правительства обвинили в нарушении гостайны

Военная хунта, захватившая власть в Мьянме, выдвинула против свергнутого госсоветника Аун Сан Су Чжи новое обвинение. Оно касается нарушения закона о государственной тайне. Об этом сообщает CNN.

Это дело стало пятым по счёту и наиболее серьезным из уже возбужденных: экс-главу правительства страны могут приговорить к 14 годам тюрьмы. Ранее её обвинили в нелегальном ввозе портативной приемопередающей техники, использовании этой аппаратуры без госрегистрации, нарушении режима чрезвычайного положения и получении взяток.

По словам адвоката, у неё сложилось впечатление, что её подзащитная, находящаяся под домашним арестом, не владеет всей информацией о последних событиях в стране.

Как сообщает американский телеканал, военные в прошлую субботу перешли к воздушным ударам по позициям оппонентов, которые протестуют против государственного переворота. Тысячи местных жителей были вынуждены бежать в джунгли и в соседний Таиланд. CNN получил в своё распоряжение видео, показывающее последствия одной из атак. Она была совершена в районе золотого рудника. Кадры демонстрируют лежащие на земле тела.

На протяжении последних полутора месяцев военные эпизодически предпринимали попытки блокирования интернет-связи, в основном в ночное время. В пятницу, 2 апреля, в Мьянме был полностью отключен беспроводной интернет на неопределенный срок. Им пользуется большинство жителей. Доступ в Сеть остался только у тех, использует кабельное подключение. Тем самым новые власти страны пытаются подорвать попытки митингующих координировать свои действия.

В результате переворота в Мьянме 1 февраля власть в стране захватили военные. Они взяли под стражу лидера победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы. В стране начались масштабные акции против военных. С начала переворота в протестах погибло более 400 человек.