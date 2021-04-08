В Египте под песками найден 3000-летний "золотой город"

В Египте, неподалёку от Луксора, археологи обнаружили так называемый затерянный золотой город, скрытый под песками три тысячи лет назад. Об этом сообщил руководитель экспедиции историк Захи Хавасс.

По словам учёных, найденный город – один из самых больших когда-либо найденных в Египте. Он был основан фараоном Аменхотепом III, который правил страной с 1391 по 1353 год до нашей эры и активно использовался его сыном Аменхотепом IV. В те времена это было самое крупное поседение на западном берегу реки Луксора.

На улицах города сохранились дома, высота стен которых около трёх метров. Археологи датировали поселение благодаря надписям на сосудах для вина, а также печатям Аменхотепа III на глиняных кирпичах. Среди находок – посуда для хранения еды и инструменты. На севере города найдено кладбище и гробницы в скале.

Раскопки начались в сентябре 2020 года. Экспедиция планировала найти погребальный храм Тутанхамона в районе между храмом Рамзеса III в Мединет Хабу и храмом Аменхотепа III в Мемноне. Через несколько недель после начала раскопок археологии нашли постройки из сырцовых кирпичей. Позднее было найдено само поселение.