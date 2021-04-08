Роскомнадзор подал в Арбитражный суд Москвы иск к Первому каналу из-за показанного в эфире фрагмента сюжета телеканала "Настоящее Время" без указания его статуса "СМИ – иностранного агента". Об этом сообщает РБК и само Настоящее Время.



Ведомство намерено привлечь один из крупнейших российских телеканалов к административной ответственности. Протокол составили из-за показа 11 марта в эфире Первого канала в программе "Время покажет" сюжета иностранного СМИ, признанного "иностранным агентом", указали РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

В этом выпуске, как сообщается, ведущие обсуждали с гостями новую политику США после вступления на пост президента Джо Байдена, представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране, а также возобновление боёв в Донбассе. Какой именно сюжет Настоящего Времени показал Первый канал – неясно.



Первое заседание суда по этому административному делу назначено на 6 мая.

В конце 2017 года российские власти внесли в список так называемых СМИ-"иноагентов" Радио Свобода, его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время" и несколько подразделений Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Впоследствии власти начали ужесточать требования к "СМИ – иностранным агентам", в частности, была введена обязанность особым образом маркировать производимый ими контент. Роскомнадзор подверг РСЕ/РС штрафным санкциям на сумму примерно в 1 миллион долларов, насчитав в работе медиакорпорации 390 нарушений закона об "иностранных агентах". РСЕ/РС оспаривает все решения Роскомнадзора в судебном порядке, считая их нарушением Конституции России, закона о СМИ и правил конкуренции на медиарынке. Тверской районный суд Москвы к настоящему времени рассмотрел и отклонил все 72 поданных РСЕ/РС апелляции.



Президент медиакорпорации Джейми Флай заявил, что, несмотря на судебные преследования и давление Кремля, РСЕ/РС продолжит работу в России: "Мы стали объектом давления российских властей из-за того, что продолжаем предоставлять своим читателям, зрителям и слушателям объективную информацию в то время, когда Кремль пытается ограничить к ней доступ. Мы не оставим нашу аудиторию – вне зависимости от того, какие ещё незаконные штрафы наложит на нас российские власть. Мы будем бороться с атаками на нашу журналистскую независимость всеми доступными методами".