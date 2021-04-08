Скончалась журналист Радио Свобода Рая Вайль

В США в городе Джерси-Сити скончалась радиожурналистка Рая Вайль, многолетняя сотрудница Радио Свобода. Ей был 71 год.

Она родилась и закончила школу в Риге, выступала на сцене народного театра, блестяще играла в шахматы и участвовала в соревнованиях. Вместе со своим мужем Петром Вайлем и сыном эмигрировала в 1977 году и поселилась в Нью-Йорке.

В течение многих лет Рая Вайль была городским корреспондентом Радио Свобода, звукорежиссером и ведущей развлекательных передач. Без её голоса не обходился практически ни один нью-йоркский выпуск в течение четверти века. У Раи был редчайший дар человеческого общения, социальной коммуникации — незаменимое качество для журналиста с микрофоном. Была способна разговорить самого трудного собеседника — любого круга, достатка и интересов. Она могла быть стать лучшим социальным работником и психотерапевтом — если бы захотела. Но она, с присущей ей скромностью, всегда довольствовалась малым, не стремясь делать карьеру. В каком-то смысле она была философом — философом дружбы, приятельских связей, памяти. Её глубокая и стихийная интуиция была несомненным природным даром. Даже не постигая сложных текстов Владимира Соловьева или Теодора Адорно, Рая Вайль садилась к микрофону и читала заковыристые цитаты с такой верной и прочувствованной интонацией, словно сама же их сочинила. Она любила готовить музыкальные передачи, большие программы об американском кино, вместе с режиссером Славой Цукерманом вела ежегодные обзоры присуждения премии Оскар.

Сын Раи Константин Вайль и внучка Катя (студентка) живут в Соединенных Штатах.