Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Братство диктатур: Путин и Лукашенко идут в застой

Лицом к событию. Братство диктатур: Путин и Лукашенко идут в застой
Embed
Лицом к событию. Братство диктатур: Путин и Лукашенко идут в застой

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Встреча глав России и Беларуси заняла 4 часа. Путин нахваливал совместную работу спецслужб. Они якобы спасли Лукашенко от "покушения". Александр Лукашенко поучал дипломатии Украину. Что обещают и что реально создают в своих странах ветераны постсоветских автократий? Обсуждают политолог и экономист Владислав Иноземцев и главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин. Ведет передачу Михаил Соколов.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG