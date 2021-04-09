Участнику акции 31 января в Москве запросили 8 лет колонии

Прокуратура запросила восемь лет колонии 23-летнему Павлу Грин-Романову по делу о распылении газового баллончика в лицо бойцу ОМОНа на акции 31 января в поддержку Алесея Навального. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По версии следствия, в Москве в районе Комсомольской площади Грин-Романов распылил газ в лицо росгвардейца. Молодой человек признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела. "Я полностью раскаиваюсь, что распылял в сторону сотрудника ОМОН перцовый газ", — сказал он на камеру. Во время расследования дела он находился в СИЗО.

Это самое суровое наказание, запрошенное для участников январских акций протеста в поддержку Алексея Навального.

Как рассказал "Медиазоне" адвокат Артём Немов, во время митинга стоявший справа от Грин-Романова боец ОМОНа начал избивать другого демонстранта. Молодой человек испугался за жену, которая была рядом с ним, и распылил газ. У пострадавшего — химический ожог глаз и конъюктивы. На заседании сотрудник Росгвардии принял извинения Грин-Романова и попросил "справедливо" наказать обвиняемого, сообщил адвокат подсудимого.

Защитник также уточнил, что при задержании Грин-Романову вменялось применение насилия, не опасного для здоровья. Однако после экспертизы обвинение ужесточили. Теперь он обвиняется по статье о насилии в отношении представителя власти, опасном для жизни или здоровья.

Оглашение приговора ожидается в пятницу, 9 апреля.