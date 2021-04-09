В ЕСПЧ пожаловались на принудительную госпитализацию

Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина направила жалобу в Европейский суд по правам человека из-за принудительной госпитализации с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката "Агоры" Ирину Хрунову.

В феврале 2020 года Ильина вернулась из Китая. Через три дня у неё поднялась температура, заболело горло, а вызванный на дом врач диагностировал ОРВИ. Позже к ней пришли врач из поликлиники и семь сотрудников Роспотребнадзора. Они осмотрели пациентку и заявили, что госпитализация не требуется. Однако в тот же день главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова вынесла постановление о госпитализации Ильиной.

Она посчитала, что её свободу ограничили незаконно и сбежала из карантинного бокса больницы, взломав замок. Свой поступок она объяснила, удовлетворительным состоянием здоровья.По словам Ильиной, 4 дня её никто не искал. Однако потом Башкетова подала исковое заявление к Ильиной о принудительной госпитализации. Суд вернул её в больницу.

В жалобе в ЕСПЧ Ильина требует признать, что суд нарушил ее право на свободу и личную неприкосновенность. В разговоре с "Коммерсантом" она отметила, что не рассчитывает на денежную компенсацию, но жалоба в Страсбург является для нее "принципиальной".

Защита в жалобе указывает, что был нарушен пункт конвенции: "Законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг". В перечне инфекционных заболеваний, о котором сказано в конвенции, нет коронавирусной инфекции. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о необходимости госпитализировать россиян с подозрением на COVID-19 только через месяц после госпитализации Ильиной. К тому моменту произошло как минимум три подобных случая госпитализации: в Кемерово, Нижнем Новгороде и Калининграде.