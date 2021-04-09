Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг оштрафована за приглашение гостей на празднование своего юбилея во время действия карантина из-за ковида. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу начальник норвежской полиции Оле Северуд. Обычно полиция ограничивается предупреждением за такое нарушение, но глава правительства не должна была нарушать правила, которые требуются от всех граждан, заявил Северуд.

Сульберг праздновала 60-летие в феврале. На вечер были приглашены 13 членов её семьи. В это время в стране действовал запрет собираться больше чем 10 людям одновременно. Она принесла свои извинения после того, как об инциденте стало известно.

Политик возглавляет норвежское правительство с 2013 года. С 2004 она возглавляет местную Консервативную партию. За превышение числа гостей она заплатит 20 000 норвежских крон (2532 доллара США).