Путин выступил в "Лужниках". У зрителей не было масок

Президент России Владимир Путин выступил на стадионе "Лужники" в Москве перед посетителями концерта, приуроченного к седьмой годовщине аннексии Крыма.

Во время своей речи Путин заявил, что присоединение полуострова стало восстановлением исторической справедливости. Президент отметил, что в Корсуни принял крещение князь Владимир и его дружина. Поэтому, по словам президента, это место стало центром формирования духовного единства, которое легло в основу формирования русской нации.

"В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований", — подчеркнул Путин и заявил, что Россия готова жить в новых геополитических условиях.

СМИ со ссылкой на трансляцию телеканала "Россия 24" обращают в внимание, что стадион заполнен полностью, у многих зрителей нет масок. Согласно действующим из-за пандемии коронавируса правилам в Москве, количество зрителей на мероприятиях не должно превышать 50 процентов от общей заполняемости зала, посетители должны соблюдать дистанцию и быть в масках. Организаторы заявляли, что санитарные требования будут соблюдаться.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова и поддержки сепаратистов на востоке Украины США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в военном конфликте в Донбассе отрицает.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: