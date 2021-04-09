Кассационный суд смягчил наказание осуждённому по "Московскому делу"

Второй Кассационный суд Москвы 9 апреля смягчил наказание осуждённому по так называемому "московскому делу" Сергею Суровцеву. Ему заменено наказание — вместо колонии общего режима он отправлен в колонию-поселение. Об этом сообщил его адвокат "ОВД-Инфо".

30-летний программист был осуждён за применение насилия против сотрудника ОМОНа на акцию за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля 2019 года в центре Москвы. По версии следствия, он выхваченным у сотрудников металлическим барьером ударил пальцы одного из омоновцев, "причиняя ему физическую боль". За это он был отправлен в колонию на 2,5 года.

Он свою вину не признаёт. На видеозаписи его задержания видно, что умышленного удара Суровцев не наносил, а потерпевший не получил никаких прав. Правозащитный центр Мемориал* признал его политическим заключённым.

Так называемое "Московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских и росгвардейцев было заведено после акции оппозиции за честные выборы 27 июля в центре Москвы. По нему были арестованы более 20 человек. Позже Следственный комитет закрыл дело о беспорядках. Тех же, кто обвинялся в насилии к полицейским, осудили. Несколько человек были приговорены к реальному тюремному заключению.

* — Организация включена в России в список так называемых иностранных агентов и не согласна с этим решением.