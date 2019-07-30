Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после протестной акции в Москве, прошедшей 27 июля, сообщается на сайте московского управления ведомства. Она была разогнана полицией и Росгвардией, это четвёртое уголовное дело после протеста.
"Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", – заявили в ведомстве.
Дело возбуждено по трём статьям – об организации массовых беспорядков (наказание – до 15 лет лишения свободы), об участии в них (до восьми лет) и о призывах к ним (до двух лет лишения свободы).
27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы после применения силы сотрудниками правоохранительных органов.
Во вторник московские суды продолжают арестовывать участников акции за участие в несанкционированном мероприятии. Под арестом находится большинство кандидатов в Мосгордуму, призывавших принять участие в акции.
- Днём 30 июля акцию протеста в Москве назвал "массовыми беспорядками" мэр Москвы Сергей Собянин. Он оправдал применение силы сотрудниками полиции и ОМОНа. Одновременно мэрия отказала в согласовании новой акции оппозиции на 3 августа.
- После субботней акции возбуждены три уголовных дела о нападении на сотрудников полиции и ОМОНа.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.