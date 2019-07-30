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Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции в Москве

Росгвардия разгоняет акцию в Москве 27 июля

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после протестной акции в Москве, прошедшей 27 июля, сообщается на сайте московского управления ведомства. Она была разогнана полицией и Росгвардией, это четвёртое уголовное дело после протеста.

"Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", – заявили в ведомстве.

Дело возбуждено по трём статьям – об организации массовых беспорядков (наказание – до 15 лет лишения свободы), об участии в них (до восьми лет) и о призывах к ним (до двух лет лишения свободы).

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным правозащитников, на акции полиция и Росгвардия задержали 1373 человека, более 200 из них провели две ночи в отделениях. Более семидесяти участников протеста получили травмы после применения силы сотрудниками правоохранительных органов.

Во вторник московские суды продолжают арестовывать участников акции за участие в несанкционированном мероприятии. Под арестом находится большинство кандидатов в Мосгордуму, призывавших принять участие в акции.

  • Днём 30 июля акцию протеста в Москве назвал "массовыми беспорядками" мэр Москвы Сергей Собянин. Он оправдал применение силы сотрудниками полиции и ОМОНа. Одновременно мэрия отказала в согласовании новой акции оппозиции на 3 августа.
  • После субботней акции возбуждены три уголовных дела о нападении на сотрудников полиции и ОМОНа.

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