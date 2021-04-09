"Важные истории": во владимирские колонии отправляют "несговорчивых"

Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) во Владимирской области, где сейчас отбывает наказание Алексей Навальный, годами обвиняют в пытках и убийствах, а они продолжают продвигаться по службе, пишет в пятницу издание "Важные истории".

В репортаже говорится, что двое из числа таких сотрудников, которых подозревали в издевательствах, теперь отвечают за режим во всех российских колониях. Речь идёт о бывшем руководителе тюрьмы №2, известной как "Владимирский централ", Игоре Кулагине, который со временем стал начальником Управления режима и надзора ФСИН России. Также авторы статьи пишут о карьере Алексея Климова, возглавлявшего "Владимирский централ" после Кулагина, с 2015 по 2019 год, а впоследствии ставшего его замом в федеральном Управлении надзора.

"Уже много лет сотрудники ФСИН по всей стране угрожают осужденным этапом во Владимирскую область. Местные колонии славятся как место, где несговорчивого зэка быстро "уговорят" взять на себя новые преступления", - отмечают "Важные истории". Журналисты издания ссылаются в репортаже на свидетельства адвокатов, правозащитников и родственников тех, кто отбывал или отбывает срок.

Установившиеся в местных исправительных учреждениях порядки связывают именно с назначением во Владимир Игоря Кулагина. До того, как стать руководителем "Владимирского централа" в 2011 году, он был заместителем начальника по безопасности и оперативной работе в красноярской исправительной колонии № 31. В 2014-м Кулагин стал заместителем, а вскоре и первым заместителем главы владимирского УФСИН.

В публикации упомянуто, что на момент её появления в УФСИН по Владимирской области, ФСИН России, прокуратуре региона и российском Следственном комитете на вопросы "Важных историй" об упомянутых в тексте возможных нарушениях прав заключенных, результатах уголовных дел и повышениях чиновников не ответили.