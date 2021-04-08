Члены Европарламента призвали послов стран Запада посетить Навального

Группа депутатов Европарламента из разных стран и различных политических фракций в четверг выступила с заявлением в связи с последними сообщениями о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который держит голодовку в колонии, добиваясь, чтобы ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В заявлении говорится, что депутаты "поражены и глубоко обеспокоены" новостями о состоянии здоровья Навального и условиях, в которых он находится. . "Всего полгода назад он пережил коварное покушение с использованием нервно-паралитического яда" - напоминают авторы заявления. "В заключении ему систематически отказывают в медицинской помощи, кроме того, охранники каждый час будят его по ночам, что его адвокаты оценивают как пытку путём лишения сна" - говорится в заявлении. Авторы ссылаются на утверждения самого Навального и его адвокатов о ситуации в колонии номер 2 в Покрове Владимирской области, где находится российский оппозиционер. Российские власти и Федеральная служба исполнения наказаний отрицают, что права Навального на получение медицинской помощи ущемлены.

Депутаты Европарламента призывают страны Запада вмешаться и помешать тому, чтобы Навальный разделил судьбу Сергея Магнитского - аудитора, который умер в московском СИЗО в 2009 году, в честь которого в США и ЕС были названы механизмы, позволяющие вводить санкции против нарушителей прав человека по всему миру.

Члены Европарламента призвали Россию обеспечить Навальному медицинскую помощь и освободить его, а страны ЕС и Совет ЕС - добиваться выполнения этих требований. Кроме того, они призвали посла ЕС в России, совместно с послами Британии, Канады и ЕС, посетить колонию и встретиться там с Навальным.

Заявление подписали около 80 членов Европарламента, главным образом из стран Центральной Европы и Балтии, то также из Франции, Германии, Испании и других государств ЕС.

Навальный уже более месяца жалуется на сильные боли в спине, потерю чувствительности конечностей. Накануне стало известно, что врачи колонии №2 сообщили политику, что на МРТ у него обнаружили две грыжи.

Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что у оппозиционера, помимо проблем со спиной и ногами, начала пропадать чувствительность рук, а температура тела колеблется в диапазоне от 38 до 39 градусов. При этом политик продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача, и пьёт только воду.

Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания".

Также, по словам оппозиционера, заключённым в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей "типа клей" и перемёрзшей картошкой. Однако, как сообщил Навальный через адвокатов накануне, после того, как он объявил голодовку, на кухне в его отряде появилась жареная курица.