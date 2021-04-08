Члены Европарламента призвали послов стран Запада посетить Навального

Группа депутатов Европарламента из разных стран и различных политических фракций в четверг выступила с заявлением в связи с последними сообщениями о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который держит голодовку в колонии, добиваясь, чтобы ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В заявлении говорится, что депутаты "поражены и глубоко обеспокоены" новостями о состоянии здоровья Навального и условиях, в которых он находится. . "Всего полгода назад он пережил коварное покушение с использованием нервно-паралитического яда" - напоминают авторы заявления. "В заключении ему систематически отказывают в медицинской помощи, кроме того, охранники каждый час будят его по ночам, что его адвокаты оценивают как пытку путём лишения сна" - говорится в заявлении. Авторы ссылаются на утверждения самого Навального и его адвокатов о ситуации в колонии номер 2 в Покрове Владимирской области, где находится российский оппозиционер. Российские власти и Федеральная служба исполнения наказаний отрицают, что права Навального на получение медицинской помощи ущемлены.
Депутаты Европарламента призывают страны Запада вмешаться и помешать тому, чтобы Навальный разделил судьбу Сергея Магнитского - аудитора, который умер в московском СИЗО в 2009 году, в честь которого в США и ЕС были названы механизмы, позволяющие вводить санкции против нарушителей прав человека по всему миру.
Члены Европарламента призвали Россию обеспечить Навальному медицинскую помощь и освободить его, а страны ЕС и Совет ЕС - добиваться выполнения этих требований. Кроме того, они призвали посла ЕС в России, совместно с послами Британии, Канады и ЕС, посетить колонию и встретиться там с Навальным.
Заявление подписали около 80 членов Европарламента, главным образом из стран Центральной Европы и Балтии, то также из Франции, Германии, Испании и других государств ЕС.
Навальный уже более месяца жалуется на сильные боли в спине, потерю чувствительности конечностей. Накануне стало известно, что врачи колонии №2 сообщили политику, что на МРТ у него обнаружили две грыжи.
Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что у оппозиционера, помимо проблем со спиной и ногами, начала пропадать чувствительность рук, а температура тела колеблется в диапазоне от 38 до 39 градусов. При этом политик продолжает голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача, и пьёт только воду.
Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания".
Также, по словам оппозиционера, заключённым в колонии почти не дают никакой белковой пищи, а кормят в основном кашей "типа клей" и перемёрзшей картошкой. Однако, как сообщил Навальный через адвокатов накануне, после того, как он объявил голодовку, на кухне в его отряде появилась жареная курица.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояния его здоровья. С их слов, в заключении оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен. Политик также жаловался на то, что тюремные врачи не сообщают ему диагноз и результаты МРТ. В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный прошёл медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано "стабильным" и "удовлетворительным".
- 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием "исполнить закон" и пустить к нему "приглашённого врача". Оппозиционер отметил, что вместо медицинской помощи его пытают "лишением сна", то есть "будят восемь раз за ночь", и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
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