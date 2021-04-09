Умер супруг королевы Великобритании принц Филипп

Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался на сотом году жизни, сообщил Букингемский дворец. Он был мужем королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.

Супруг Елизаветы II при рождении принадлежал к династии Глюксбургов, он носил титул принца Греческого и Датского и был внуком короля Греции Георга I и племянником короля Константина I. Его отец, принц Андрей Греческий, в 1922 году был одним из обвиняемых на процессе по делу виновников поражения страны в войне Турцией, едва избежал расстрела и окончил свои дни в изгнании во Франции. Мать, принцесса Алиса, приходилась правнучкой британской королеве Виктории. Родственные узы связывали принца Филиппа с большинстворм монарших домов Европы, в том числе с королём Дании Кристианом IX, российской императрицей Александрой Фёдоровной и императором Николаем I.

Филипп участвовал во Второй мировой войне, служа на британском флоте, принимал участие в морских сражениях. Присутствовал при подписании акта о капитуляции Японии. В период обучения познакомился со своей дальней родственницей (четвероюродной сестрой) Елизаветой, на которой женился в 1947 году после смены немецкой фамилии и перехода из православия в англиканство.

После восшествия супруги на престол остановил военную службу и до 2017 года занимался делами королевской семьи, приняв участие в более чем 22 тысячах мероприятий. Он 22 года был президентом Международной федерации конного спорта и 15 лет — Всемирного фонда дикой природы.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков. Он дольше всех в истории Англии и Великобритании пребывал в ранге принца-консорта — супруга царствующей королевы. Как британский принц встречался с сотнями мировых лидеров, в том числе — Джоном Кеннеди, Леонидом Брежневым, Иосипом Брозом Тито, Ли Сяньнянем и Борисом Ельциным. Был высшим офицером всех родов войск Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, как член королевской семьи награждён высшими наградами сотни государств.

Принц Филипп отличался энергичным характером и своеобразным чувством юмора — многие его шутки были весьма ироничными и иногда неполиткорректными. До очень преклонного возраста герцог Эдинбургский вел активный образ жизни. В январе 2019 года, в 97 лет, он вел автомобиль и попал в аварию. Только в последние два года жизни принц Филипп официально отошел от дел.

В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. В начале 2021 года герцог Эдинбургский был госпитализирован и провёл в больнице около месяца. Принц два месяца не дожил до своего столетия.