В Беларуси возбудили дело о геноциде белорусского народа

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед опубликовал заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и после неё. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится о том, что западные страны проводят против белорусского государства агрессивную политику, направленную против его суверенитета и территориальной целостности.

Согласно тексту, эти действия привели к массовому уничтожению белорусов в годы Второй мировой войны. По мнению генпрокуратуры, сейчас Запад ведет против белорусского народа "информационную войну". Как утверждается, отдельные граждане уже подают заявления с требованием расследовать указанные преступления.

Итоги расследования планируется включить в основы идеологической, воспитательной и информационной работы. В ходе следствия белорусские власти планируют обратиться за помощью к России.

Заявление генпрокурора прозвучало спустя две недели после того, как в Беларуси прошел первый в этом году масштабный митинг против Александра Лукашенко. Тогда были задержаны более 200 человек, в том числе пять журналистов. В конце марта в ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси. Ранее ЕС ввел санкции против почти сотни физических и юридических лиц – представителей белорусского режима, в том числе лично против Лукашенко.