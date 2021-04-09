В Беларуси возбудили дело о геноциде белорусского народа

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед опубликовал заявление о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и после неё. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится о том, что западные страны проводят против белорусского государства агрессивную политику, направленную против его суверенитета и территориальной целостности.
Согласно тексту, эти действия привели к массовому уничтожению белорусов в годы Второй мировой войны. По мнению генпрокуратуры, сейчас Запад ведет против белорусского народа "информационную войну". Как утверждается, отдельные граждане уже подают заявления с требованием расследовать указанные преступления.
Итоги расследования планируется включить в основы идеологической, воспитательной и информационной работы. В ходе следствия белорусские власти планируют обратиться за помощью к России.
Заявление генпрокурора прозвучало спустя две недели после того, как в Беларуси прошел первый в этом году масштабный митинг против Александра Лукашенко. Тогда были задержаны более 200 человек, в том числе пять журналистов. В конце марта в ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси. Ранее ЕС ввел санкции против почти сотни физических и юридических лиц – представителей белорусского режима, в том числе лично против Лукашенко.
- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось – после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: "Произвольное задержание более двухсот мирных людей по всей Беларуси по случаю Дня воли демонстрирует, что масштабы репрессий со стороны государства не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности".
- Во время германской оккупации Беларуси, входившей в состав Советского Союза, погибло, по различным оценкам, около четверти довоенного населения республики. Значительную часть жертв составили жившие на территории Беларуси евреи.
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