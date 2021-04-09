Британская полиция рассказала о новых подробностях убийства Глушкова

Полиция Лондона в пятницу сообщила в суде о новых данных следствия о предполагаемом убийстве российского бизнесмена Николая Глушкова – одного из ближайших соратников и друзей предпринимателя и политика Бориса Березовского. Об этом пишет The Guardian.

Глушков был найден мёртвым в своём доме в пригороде Лондона 12 марта 2018 года – спустя неделю после отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, в котором британские власти обвинили российских агентов.

Как говорится в опубликованных в пятницу результатах предварительного расследования, Глушков стал жертвой убийства. Он был задушен собачьим поводком. Рядом с телом была обнаружена небольшая лестница-стремянка – полиция пришла к выводу, что её, видимо, оставил убийца, пытаясь выдать смерть Глушкова за самоубийство. Положение лестницы, однако, показалось подозрительным осматривавшему тело Глушкова на месте фельдшеру. По его словам, при самоубийстве стремянка обычно падает, но в этом случае она осталась в вертикальном положении.

На теле Глушкова были обнаружены кровоподтёки. При вскрытии были обнаружены и другие повреждения – в частности переломы гортани и подъязычной кости. По всей вероятности, убийца набросился на него сзади и неожиданно, и Глушков не смог оказать ему сопротивления, – говорится в документе.

За три года расследования полиция установила личности более 500 человек, которые могли общаться с Глушковым перед его смертью или иметь какое-либо отношение к делу. В ходе расследования были опрошены около 2 тысяч свидетелей. Однако в деле пока нет конкретных подозреваемых. Также у следствия нет чётких представлений о мотиве убийства. При этом не исключается версия заказного убийства по указанию Москвы.

Николай Глушков был твёрдым критиком Кремля, отмечает The Guardian. Он также был другом Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, ставшего диссидентом, который погиб в 2006 году в результате отравления полонием, в котором Лондон обвинил российские спецслужбы.

Глушков был одним из ближайших сотрудников Бориса Березовского, в 1990-е годы входил в руководство "Логоваза" и "Аэрофлота". В конце 2000 года был арестован по обвинению в крупном мошенничестве, суд в 2004 году приговорил его к трём годам и трём месяцам заключения, которые Глушков к тому времени уже фактически отбыл. Выйдя на свободу, он уехал в Великобританию, где получил убежище.

Борис Березовский был найден повешенным в своём доме в Британии в 2013 году. Следствие не смогло дать ответа на вопрос о причине смерти.