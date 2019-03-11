Дочь убитого в Лондоне Николая Глушкова дала первое интервью

Дочь Николая Глушкова, убитого год назад в Великобритании российского менеджера, одного из ближайших сотрудников и друзей Бориса Березовского, призвала свидетелей, видевших место преступления, дать дополнительные показания. Наталья Глушкова в первом интервью после гибели отца заявила, что убийцы разыграли "дешёвую постановку самоубийства".

убийцы разыграли дешёвую постановку самоубийства



В интервью британскому изданию The Guardian Наталья Глушкова не стала строить догадки относительно того, кто именно и почему убил её отца. Она описала Николая Глушкова как человека "харизматичного, полного энергии", отличающегося позитивным отношением к жизни и потому вряд ли способного причинить себе увечье.



Николай Глушков был твёрдым критиком Кремля, отмечает The Guardian. Его тело со следами удушения было обнаружено в квартире на окраине Лондона 12 марта 2018 года, через неделю после покушения двоих российских агентов на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери, говорится в публикации.



Наталья Глушкова рассказала, что в последний раз видела отца вечером 11 марта, накануне его запланированного появления в суде, где он должен был защищать себя по так называемому "делу Аэрофлота". Дочь спросила его с каким настроением он отправится в суд. Отец ответил: "Я готов, я настроен на победу", приводит слова Глушковой британское издание.

Вслед за полицией и медицинской бригадой прибыла специальная группа химической защиты​

На следующий день она позвонила отцу в восемь часов вечера узнать, как прошли слушания, но на звонок никто не ответил. В 10 часов вечера дочь приехала в дом к отцу, у неё был ключ, и обнаружила тело Николая Глушкова. Она сразу вызвала медиков и попросила дежурного оператора вызвать полицию и спецслужбы. Вслед за полицией и медицинской бригадой прибыла специальная группа химической защиты.

Наталья Глушкова рассказала в интервью, что её немедленно проверили на радиоактивное заражение, ей пришлось сдать верхнюю одежду, которую упаковали и отправили на экспертизу.

Газета The Gardian отмечает, что её отец был другом Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, ставшего диссидентом, который погиб в 2006 году в результате отравления полонием, которое осуществили, как пишет британская газета, "двое кремлёвских убийц".

Подразделение Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом провело крупное расследование убийства Николая Глушкова. Были проверены видеозаписи с камер уличного наблюдения, собраны показания около 300 свидетелей. Следователи считают, что двое российских граждан отравили Глушкова в 2013 году, встречаясь с ним в номере отеля "Бристоль", но Глушков выжил.

В августе того же года полиция обнародовала видео с загадочным чёрным автомобилем Volkswagen с затемнёнными окнами, который был замечен рядом с домом Глушкова. Однако, до сих пор, никто не арестован в ходе расследования.

Наталья Глушкова выразила свою разочарование отсутствием движения в расследовании дела об убийстве её отца.