Эксперт движения наблюдателей за выборами "Голос" Василий Вайсенберг сообщил о получении угроз своей семье после того, как он и его жена тайно переехали из Москвы в Нижний Новгород. Там они пытались скрыться от неизвестного, угрожавшего их сыну в конце марта.

Тогда, рассказывал эксперт, его супруге позвонил неизвестный и потребовал удалить один из текстов "Голоса", чтобы ребёнок Вайсенбергов "не упал с самоката". В день звонка его сын поехал на самокате в детский сад, утверждает сотрудник "Голоса".

В субботу, уже в Нижнем Новгороде, на двери квартиры Вайсенбергов появился плакат "Глупо! Далеко на самокате не уедешь!", — рассказал он в фейсбуке. На ручку двери были повешены две гвоздики — букеты из чётного числа этих цветов традиционно используются в России на похоронных церемониях.

По словам Вайсенберга, он и жена пытались скрыть переезд. Они не использовали на новом месте старые номера телефонов и заходили в сеть через VPN. Эксперт "Голоса" рассказал, что обратился в полицию.