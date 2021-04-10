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Эксперт "Голоса" сообщил о новых угрозах своей семье после скрытого отъезда из Москвы

Эксперт движения наблюдателей за выборами "Голос" Василий Вайсенберг сообщил о получении угроз своей семье после того, как он и его жена тайно переехали из Москвы в Нижний Новгород. Там они пытались скрыться от неизвестного, угрожавшего их сыну в конце марта.

Тогда, рассказывал эксперт, его супруге позвонил неизвестный и потребовал удалить один из текстов "Голоса", чтобы ребёнок Вайсенбергов "не упал с самоката". В день звонка его сын поехал на самокате в детский сад, утверждает сотрудник "Голоса".

В субботу, уже в Нижнем Новгороде, на двери квартиры Вайсенбергов появился плакат "Глупо! Далеко на самокате не уедешь!", — рассказал он в фейсбуке. На ручку двери были повешены две гвоздики — букеты из чётного числа этих цветов традиционно используются в России на похоронных церемониях.

По словам Вайсенберга, он и жена пытались скрыть переезд. Они не использовали на новом месте старые номера телефонов и заходили в сеть через VPN. Эксперт "Голоса" рассказал, что обратился в полицию.

  • В 2015 году Вайсенберг обратился в полицию с заявлением о нападении на него в метро. Тогда один из пассажиров назвал его иностранным агентом, — сообщил он.

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