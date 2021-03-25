Семья эксперта "Голоса" пожаловалась на угрозы

Эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг сообщил, что его жене Алисе угрожали из-за его статьи о главе избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрее Гиберте. Вайсенберг рассказал, что его жене позвонил незнакомый мужчина, который потребовал удалить со всех ресурсов статью об Андрее Гиберте и принести публичные извинения.

"А то не хочется, чтобы ваш сын Миша упал с самоката в следующий раз. Вы меня поняли?" — заявил звонивший человек. Вайсенберг отметил, что в этот день его сын "как раз поехал на самокате в детский сад". Супруга эксперта "Голоса" обратилась с заявлением в ОМВД по району Орехово-Борисово Южное в Москве, рассказал Вайсенберг "Медузе". Сам он не верит, что за этим может стоять Андрей Гиберт.