Семья эксперта "Голоса" пожаловалась на угрозы

Эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг сообщил, что его жене Алисе угрожали из-за его статьи о главе избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрее Гиберте. Вайсенберг рассказал, что его жене позвонил незнакомый мужчина, который потребовал удалить со всех ресурсов статью об Андрее Гиберте и принести публичные извинения.
"А то не хочется, чтобы ваш сын Миша упал с самоката в следующий раз. Вы меня поняли?" — заявил звонивший человек. Вайсенберг отметил, что в этот день его сын "как раз поехал на самокате в детский сад". Супруга эксперта "Голоса" обратилась с заявлением в ОМВД по району Орехово-Борисово Южное в Москве, рассказал Вайсенберг "Медузе". Сам он не верит, что за этим может стоять Андрей Гиберт.
- 18 марта на сайте "Голоса" вышел текст Вайсенберга, в котором он рассказал, что в 2019 году глава избиркома Ямала Андрей Гиберт, судя по его декларации, заработал почти 33 миллиона рублей.
- Вайсенберг отметил в разговоре с "Открытыми медиа", что никаких новых данных он не привёл: информация о крупной зарплате Гиберта появилась ещё в прошлом году и тогда же вызвала большой резонанс. Скорее всего, угрозы связаны с приближающимися выборами и исходят от людей, которые недовольны деятельностью независимых наблюдателей, полагает эксперт.
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