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У Бранденбургских ворот появился палаточный лагерь в защиту Навального

Берлин, Бранденбургские ворота

"Лагерь демократии" будет действовать несколько недель

Перед Бранденбургскими воротами в Берлине появился палаточный лагерь в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок во Владимирской области, сообщила "Немецкая волна". Ожидается, что "лагерь демократии" будет оставаться в центре немецкой столицы на протяжении одного месяца. Организатор акции - объединения Unkremlin, находящееся в стадии формирования.


Активисты требуют освобождения Навального и всех других политических заключенных в России. На плакатах, в частности, написаны требования "остановить путинский террор", прекратить реализацию проекта "Северный поток - 2" и "лишить лицензии телеканал RT".

По данным организаторов, в ближайшие дни в протестном лагере выступят ряд представителей российской оппозиции, в том числе журналистка и политическая активистка Ольга Романова.

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