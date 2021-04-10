Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

Группа депутатов Бундестага написала письмо российскому оппозиционному политику Алексею Навальному в колонию в Покрове. В тексте немецкие законодатели выражают политику свою поддержку и солидарность. Выдержки публикует журнал "Шпигель".

Межпартийное обращение к политику подписали 11 человек, в том числе — омбудсмен Бербель Кофлер, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник, члены партии "Зелёных", ХДС и СвДП.

В тексте отмечается, что члены немецкого парламента считают условия содержания политика невыносимыми. Они призывают к расследованию условий Советом Европы, считая, что условия в колонии могут быть несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток.

Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к себе одобренного им врача. Он жалуется на проблемы со здоровьем — в частности, на онемение ног и боли в спине. Его защита и лечащий врач настаивают, что он не получает нормального лечения.

В колонии политик похудел на 13 килограммов, на обследовании в тюремной больнице у него были найдены две межпозвоночные грыжи. Согласно назначенному ему наказанию, политик должен находиться в колонии до лета 2023 года.