Поверх барьеров с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия: Жорес Медведев

В первой части - разговор о писателе Леониде Зурове, обладателе чистейшего русского языка, сохраненного им в эмиграции, и о драме его жизни рядом с Иваном Буниным. Рассказывает профессор Ирина Белобровцева. Во второй части - в выпуске "Алфавита инакомыслия" с Андреем Гавриловым - Жорес Медведев, биолог, публицист, инакомыслящий. Почему некоторые правозащитники отказывали ему в праве называться диссидентом?