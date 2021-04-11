Фильмы-расследования Навального получили премию "Белый слон"

Документальные фильмы-расследования Алексея Навального стали лауреатами премии кинокритиков "Белый слон" в номинации "Событие года". Оппозиционер отбывает срок в колонии во Владимирской области, поэтому премию вместо него получила монтажёр фильмов Александра Дубровская.

Главный приз получила картина "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского. Ранее режиссёр требовал снять свою киноленту с номинаций из-за политизации премии, так как на неё выдвинуты фильмы Навального.

Кинокритик Антон Долин, вручавший премию фильму Кончаловского, напомнил, что регламент "Белого слона" не предусматривает возможности снять с фильм конкурса ни по решению кинокритиков, ни по заявлению режиссёра.

Организаторы премии в разговоре с изданием The Insider отметили, что в этом году они столкнулись с трудностями из-за решения наградить Навального и его творческий коллектив. Из состава учредителей премии вышла Гильдия киноведов Союза кинематографистов России, поэтому провести церемонию на традиционной площадке в Доме кино стало невозможно. В итоге место для вручения премии представил Сахаровский центр. Он не смог вместить всех желающих, поэтому часть церемонии прошла в онлайн-формате. А перед началом вручения премии в студию "Белого слона" пришли два человека, которых опознали как провокаторов. Их удалось вывести из-зала.