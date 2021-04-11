Полиция Нового Уренгоя выдала беженца чеченским полицейским

Полиция в Новом Уренгое передала депортированного из Франции беженца Магомеда Гадаева чеченским полицейским для этапирования в Чечню. Об этом со ссылкой на адвоката Семена Цветкова сообщает "Новая газета".

Надаем укрывался в Новом Уренгое после принудительного возвращения в Россию. В субботу, 10 апреля, в город приехали представители чеченских силовых структур. Они окружили дом, где находился Гадаев. После этого он попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя.

Как сообщили Кавказ.Реалии в "Комитете против пыток", чеченские спецслужбы вышли на связь с родственниками Гадаева в республике и принуждали их вернуть беженца домой, обещая "судить по справедливости". При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.