Полиция Нового Уренгоя выдала беженца чеченским полицейским

Полиция в Новом Уренгое передала депортированного из Франции беженца Магомеда Гадаева чеченским полицейским для этапирования в Чечню. Об этом со ссылкой на адвоката Семена Цветкова сообщает "Новая газета".
Надаем укрывался в Новом Уренгое после принудительного возвращения в Россию. В субботу, 10 апреля, в город приехали представители чеченских силовых структур. Они окружили дом, где находился Гадаев. После этого он попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя.
Как сообщили Кавказ.Реалии в "Комитете против пыток", чеченские спецслужбы вышли на связь с родственниками Гадаева в республике и принуждали их вернуть беженца домой, обещая "судить по справедливости". При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.
- Магомед Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и член "Ассамблеи чеченцев Европы". Его задержали во Франции 8 апреля, когда он пришел в полицию. Гадаев приходил туда для этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
- До этого Гадаева задержали в октябре 2020 года на волне усиленного внимания правоохранительных органов к чеченской диаспоре после убийства французского учителя Сэмюэля Пати. Тогда же было принято первое решение о его высылке.
- Несмотря на то, что Гадаеву на родине грозит опасность, 9 февраля его выдворили из Франции. В депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
- После прилета беженца в Москву адвокатам потребовалось несколько часов, чтобы добиться его освобождения из специальной зоны аэропорта Шереметьево, где Гадаева удерживали сотрудники ФСБ.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.