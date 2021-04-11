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Полиция Нового Уренгоя выдала беженца чеченским полицейским

Магомед Гадаев

Полиция в Новом Уренгое передала депортированного из Франции беженца Магомеда Гадаева чеченским полицейским для этапирования в Чечню. Об этом со ссылкой на адвоката Семена Цветкова сообщает "Новая газета".

Надаем укрывался в Новом Уренгое после принудительного возвращения в Россию. В субботу, 10 апреля, в город приехали представители чеченских силовых структур. Они окружили дом, где находился Гадаев. После этого он попросил защиты у полицейских Нового Уренгоя.

Как сообщили Кавказ.Реалии в "Комитете против пыток", чеченские спецслужбы вышли на связь с родственниками Гадаева в республике и принуждали их вернуть беженца домой, обещая "судить по справедливости". При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.

  • Магомед Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и член "Ассамблеи чеченцев Европы". Его задержали во Франции 8 апреля, когда он пришел в полицию. Гадаев приходил туда для этого ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки.
  • До этого Гадаева задержали в октябре 2020 года на волне усиленного внимания правоохранительных органов к чеченской диаспоре после убийства французского учителя Сэмюэля Пати. Тогда же было принято первое решение о его высылке.
  • Несмотря на то, что Гадаеву на родине грозит опасность, 9 февраля его выдворили из Франции. В депортационной тюрьме, он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
  • После прилета беженца в Москву адвокатам потребовалось несколько часов, чтобы добиться его освобождения из специальной зоны аэропорта Шереметьево, где Гадаева удерживали сотрудники ФСБ.

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