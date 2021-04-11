В Махачкале открылся штаб Алексея Навального

В Махачкале открылся штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается в инстаграме организации. Руководить штабом будет активист Эдуард Атаев.

"Несмотря на все трудности, мы взяли и открыли штаб Навального в Дагестане!", — говорится в сообщении.

Возглавить штаб Навального в столице Дагестана должен был Руслан Аблякимов. В феврале на него напали неизвестные и избили. После этого активист уехал и сообщил, что открытие штаба откладывается не неопределённый срок. Аблякимов также сообщал о круглосуточной слежке за собой.