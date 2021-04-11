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В Махачкале открылся штаб Алексея Навального

Эдуард Атаев

В Махачкале открылся штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается в инстаграме организации. Руководить штабом будет активист Эдуард Атаев.

"Несмотря на все трудности, мы взяли и открыли штаб Навального в Дагестане!", — говорится в сообщении.

Возглавить штаб Навального в столице Дагестана должен был Руслан Аблякимов. В феврале на него напали неизвестные и избили. После этого активист уехал и сообщил, что открытие штаба откладывается не неопределённый срок. Аблякимов также сообщал о круглосуточной слежке за собой.

  • Штабы Навального открыты в десятках городов России. Активисты регулярно сообщают о преследованиях со стороны местных властей. На юге России штаб Алексея Навального находится в Краснодаре. До августа 2020 года действовал штаб в Ставрополе, а до конца марта 2018 года – в Астрахани, но они оба были закрыты в рамках оптимизации региональной сети.

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