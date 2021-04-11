ЕС обеспокоен обыском у главреда "Важных историй" Романа Анина

Европейский союз обеспокоен недавним обыском у редактора независимого расследовательского издания "Важные истории" Романа Анина и продолжит пристально следить за ситуацией вокруг журналиста. С таким заявлением в воскресенье, 11 апреля, выступила Служба внешних связей ЕС, сообщило Международное французское радио.

9 апреля сотрудники ФСБ провели обыск в редакции издания "Важные истории", а затем — дома у его главреда Романа Анина. Потом журналиста отвезли на допрос в Следственный комитет. Редакция считает, что обыск связан с расследованием 2016 года об имуществе главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В заявлении пресс-секретаря Службы внешних связей ЕС, опубликованном 11 апреля, выражена обеспокоенность обыском у Романа Анина, а "также его кратковременным задержанием и допросом". В тексте отмечается, что журналист провел значительное количество "расследований об организованной преступности и коррупции в России".