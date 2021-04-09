ФСБ провела обыск у главного редактора "Важных историй" Романа Анина

К главному редактору интернет-издания "Важные истории" Роману Анину в пятницу пришли с обыском сотрудники ФСБ. Об этом сообщило в телеграме само издание.

Как говорится в сообщении, связи с Аниным сейчас нет, подробности происходящего не известны. Что стало поводом для обыска - пока не ясно.

Как пишут "Важные истории", сам Анин до того, как с ним пропала связь, предположил, что обыск может быть связан с текстом 2016 года «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в "Новой газете". Глава "Роснефти" Игорь Сечин тогда через суд добился публикации опровержения.

"Важные истории" специализируются на журналистских расследованиях. В проекте, в частности, работают журналисты, изучавшие так называемый "Панамский архив". Среди недавно опубликованных расследований, в частности, публикации о доме бывшего зятя Бориса Ельцина Валентина Юмашева на Карибах, о возможных связях заместителя главы ФСБ с преступным мирам и о пытках в системе ФСИН.

Издание также публиковало расследование о слежке сотрудников ФСБ за Алексеем Навальным и о бывшем зяте Владимира Путина Кирилле Шамалове.

"Я пишу не для того, чтобы Владимир Путин что-то с этим сделал, я пишу для того, чтобы люди в стране знали", - сказал Роман Анин, участвуя в одной из программ Радио Свобода, посвящённой разоблачению коррупционных сделок в структурах российской власти.