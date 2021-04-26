Лицом к событию. "Имеются жертвы". Это значит их много

Тоцкий полигон. Чернобыль. Челябинский "Маяк". "Нахимов". Нёнокский полигон. Идут годы. Меняются эпохи. Иногда даже руководители страны. Но вот эта привычка скрыть правду о крупных авариях, или пытаться скрывать ее часть - она неистребима. Она чуть ослабла в 90-х, и опять набрала силу в 2000-х, трагедия "Курска" дала ей новую жизнь, новый старт. Почему они врут даже тогда, когда это совершенно бессмысленно, когда их гарантированно схватят за руку, что за болезнь это - врать? Историк Никита Петров диагностирует ее в эфире РС