"Земля кочевников" получила главный приз Британской киноакадемии

Драма "Земля кочевников" получила четыре приза Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), включая награду за лучший фильм года. Картина рассказывает об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по Соединенным Штатам.

Награду за лучшую режиссёрскую работу получила создательница фильма Хлоя Чжао. Она стала второй в 53-летней истории BAFTA женщиной, которой достался приз в этой категории, сообщает Би-би-си.

Исполнительница главной роли в "Земле кочевников" Фрэнсис Макдорманд была удостоена приза за лучшую женскую роль, а Джошуа Джеймс Ричардс — за лучшую операторскую работу.

"Земля кочевников" считается главным фаворитом на будущей церемонии вручения "Оскаров", которая состоится через две недели в Лос-Анджелесе. Ранее фильм уже получил "Золотого льва" в Венеции и был назван лучшим на "Золотом глобусе".

Награду за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме "Отец". Это третья "Бронзовая маска" для 83-летнего актера.

Лучшим анимационным фильмом стала «Душа» студии Pixar, а лучшим иностранным фильмом — «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. В этом году из-за коронавирусных ограничений церемония вручения прошла в онлайн-формате. Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.