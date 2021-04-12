В Берлине издадут книгу рисунков хирурга из "красной зоны" Кемерова

Издательство в Германии выпустит книгу зарисовок кемеровского хирурга Руслана Меллина, которые он сделал во время работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. В основном туда войдут его работы на тему рабочих будней в "красной зоне", сообщил редакции Сибирь.Реалии сам художник. Издательство некоммерческое и рисунки Меллин предоставил бесплатно.

Книга выйдет только на немецком языке - российские издательства, по словам Меллина, отказались издавать его работы, объясняя это тем, что у него нет профессионального художественного образования.

О том, что хирург отделения челюстно-лицевой хирургии Кузбасской клинической больницы, на базе которой в период пандемии организовали ковидный госпиталь, рисует стало известно после публикаций его работ в СМИ. По словам Меллина, так ему легче пережить происходящее.

В сборник войдут 47 рисунков из ковид-госпиталя. Кроме того, издатели захотели затронуть тему домашнего насилия, поэтому включили несколько портретов, нарисованных Меллиным на эту тему, которые были ранее опубликованы "Медузой".

"В тот момент, когда все вокруг затрагивают только цифры и статистику умерших и заразившихся, боль и лица исчезли из коллективного восприятия", - прокомментировал будущее издание с работами Меллина писатель Владимир Вельминский - он оформит сборник рисунков из "красной зоны".

В предисловии к изданию автор "Франкфуртской всеобщей газеты" Керстин Хольм отметила, что кмеровский хирург Руслан Меллин использовал свой медицинский опыт и желание для того, чтобы задокументировать страдания пациентов.

Графические работы хирурга вызвали интерес не только у немецких издателей: английская газета The Art Newspaper опубликовала статью о рисунках кемеровского хирурга-художника. С Меллиным также связались основатель швейцарского музея Licht Feld Gallery и эстонский консул в Германии.