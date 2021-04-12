Дело об избиениях в ИК-9 в Карелии передано в суд

Прокуратура Карелии передала в суд дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, которое возбудили против бывшего начальника петрозаводской колонии №9 Ивана Савельева и его заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в избиении заключенного. Об этом "Медиазоне" сообщил адвокат Роман Масалев, сотрудничающий с "Зоной права".

Дело возбудили в октябре 2019 года после публикации видео 2014 года, на котором Савельев, который тогда был замначальника колонии, вместе с сослуживцем Ковалевым избивал заключенного в помещении медпункта. После этого заключенные ИК-9 и их родственники рассказывали "Медиазоне" и телеканалу "Настоящее время", что Савельев принимал участие и в других избиениях осужденных, но их не расследовали. Савельев называл публикацию клеветой и подал в суд на журналистов. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

Расследование дела Савельева завершили в марте 2021 года, однако заместитель прокурора Карелии Сергей Губин отказался утверждать обвинительное заключение. Он ссылался на экспертизу видео с избиением заключенного, которая из-за низкого качества записи не смогла подтвердить, что туда попали именно Савельев и Ковалев. При этом их узнавали сотрудники колонии и бывшие заключенные. Осенью 2019 года Губин возглавлял комиссию по проверке пыток в ИК-9 и не нашел в колонии нарушений, напомнил адвокат "Зоны права".

По статье о превышении должностных полномочий с применением насилия Савельеву и Ковалёву грозит до 10 лет колонии.