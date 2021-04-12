В аэропорту Мурманска задержали замглавы местного штаба Навального

В аэропорту Мурманска задержали заместителя главы местного штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Суринова. Об этом сообщила глава штаба политика Виолетта Грудина. Задержание якобы связано с подозрением в перевозке наркотиков.

Суринов возвращался из Санкт-Петербурга. В штабе Навального сообщили, что их сотрудник был задержан после анонимного сообщения в полицию. Сотрудники МВД обыскали Суринова и отпустили. Наркотических веществ при нём обнаружено не было.

Суринов возглавляет избирательную кампанию координатора Виолетты Грудиной, которая выдвигается в депутаты городского совета. В штабе предполагают, что задержание связано с предстоящими выборами.

Ранее неизвестные залили монтажной пеной дверь в мурманский штаб Алексея Навального и нарисовали на ней свастику. Кроме того, в подъезде главы штаба оппозиционера были разбросаны листовки с обвинениями в "склонении к гомосексуализму" и бандитизме. Грудина написала заявление в полицию по факту клеветы, порчи имущества и публичного демонстрирования нацистской символики.

В феврале 2021 года Грудина сообщила о том, что на нее напал неизвестный. Он выкрикивал гомофобные оскорбления. В полиции Грудиной сказали, что усматривают в этом угрозу убийством.