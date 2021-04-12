Координатор штаба Навального в Дагестане сутки не выходит на связь

После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционера Алексея Навального в Махачкале его глава Эдуард Атаев перестал выходить на связь. Активисты пытаются установить местонахождение координатора штаба, но информации пока нет. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Атаев уехал в родное село Эндирей сразу после открытия штаба, чтобы отдохнуть. После этого он перестал выходить на связь. Его телефон выключен. Активисты нашли знакомых Атаева в селе и попросили прийти к нему домой, но калитка оказалась закрытой на замок. Его соратники намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении человека.
50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.
- Штабы Навального открыты в десятках городов России. Активисты регулярно сообщают о преследованиях со стороны местных властей. На юге России штаб Алексея Навального находится в Краснодаре. До августа 2020 года действовал штаб в Ставрополе, а до конца марта 2018 года – в Астрахани, но они оба были закрыты в рамках оптимизации региональной сети.
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