Координатор штаба Навального в Дагестане сутки не выходит на связь

После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционера Алексея Навального в Махачкале его глава Эдуард Атаев перестал выходить на связь. Активисты пытаются установить местонахождение координатора штаба, но информации пока нет. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Атаев уехал в родное село Эндирей сразу после открытия штаба, чтобы отдохнуть. После этого он перестал выходить на связь. Его телефон выключен. Активисты нашли знакомых Атаева в селе и попросили прийти к нему домой, но калитка оказалась закрытой на замок. Его соратники намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении человека.

50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.