Доходность компании дочери Путина составила почти 4000% за год 

Медицинская компания "Номеко", двадцать процентов акций которой принадлежат, по данным СМИ, старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой, заработала за 2020 год свыше 839 миллионов рублей. При этом себестоимость услуг или товаров, предоставленных компанией, составила 21,4 миллиона. Таким образом, годовой показатель доходности "Номеко" – 3822 процента.

Чистая прибыль компании после уплаты налогов составила, согласно информации "СПАРК-Интерфакс", почти 600 миллионов рублей.

О том, что выпускница МГУ и кандидат медицинских наук Мария Воронцова является старшей дочерью президента России, сообщали журнал The New Times, Русская служба Би-би-си и агентство Bloomberg.

До 2014 года Воронцова проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии. Позже она стала акционером медицинской компании "Номеко". В 2019 году Русская служба Би-би-си сообщила, что компания вместе с группой клиник "Согаз медицина" занимается созданием медицинского комплекса в Ленинградской области, который должен войти "в тройку ведущих клиник мира по уровню оснащённости". Стоимость проекта оценивали в 40 миллиардов рублей.