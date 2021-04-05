На развитие генетики под руководством друзей Путина выделят 230 млрд рублей

В ближайшие годы в России на генетические исследования планируют потратить до 230 миллиардов рублей. Большая часть этих денег — 127 миллиардов до 2027 года — затраты на принятую в 2019 году федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий. Остальное пойдет на разработку новых технологий геномного редактирования. За реализацией программы следит лично Владимир Путин, а в ее разработке участвуют члены его семьи и близкие друзья, пишет "Медуза".

Еще в 2017 году Путин утверждал, что некие иностранцы с непонятными целями "профессионально" собирают биоматериалы жителей России. В апреле 2019 года правительство России утвердило федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019–2027 годы.

Российские власти могли заинтересоваться генетикой из-за "страшилок" вокруг этой темы, считают собеседники издания. "Путин боится генетического оружия, которое якобы могут использовать в России", — говорит анонимный ученый-генетик.

В "оружие из фантастических фильмов" верит Михаил Ковальчук — президент НИЦ Курчатовский институт и родной брат Юрия Ковальчука, ближайшего друга Владимира Путина.

О генетике Путину рассказывал и его помощник по вопросам науки — сосед по кооперативу "Озеро" Андрей Фурсенко, в 2004–2012 годах — министр образования и науки.

Создание российского банка для хранения и изучения генетических данных населения стало одним из первых проектов специальной программы — в мае 2020 года Путин отдельно поручил создать "Национальную базу генетической информации" в Курчатовском институте.

Какие именно данные окажутся в национальной базе, до сих пор неизвестно. Она находится на стадии разработки технического задания, рассказали "Медузе" два источника, знакомые с деталями разработки базы. Ее прототип будет окончательно готов к 2024 году, среди участников проекта — Федеральная служба безопасности.

В конце 2019 года Путин решил подключить "к решению задач ускоренного развития генетических технологий" нефтяную компанию "Роснефть". Руководство "Роснефти", говорит источник издания в компании, планировало пригласить Марию Воронцову в совет АНО "Развитие генетических технологий". Позже от этой идеи решили отказаться — по времени это совпало с выходом статьи "Русской службы Би-би-си" о проекте "Геном россиян", из-за которой "Роснефть" грозила изданию судом (весной 2020 года журналисты "Би-би-си" рассказали, что нефтяная компания стала партнером правительства в изучении «генетических поломок» россиян).