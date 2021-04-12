Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

Российская делегация не поедет на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбург. Об этом в понедельник заявил йсглава делегации Пётр

Толстой. По его словам, российские депутаты и сенаторы будут работать на сессии "дистанционно".

Причиной отмены поездки во Францию он назвал рост числа случаев заражения коронавирусом в этой стране и введённый там комендантский час, а также "наличие большого количества работы, которая связана с посланием президента РФ Федеральному собранию".

Сессия ПАСЕ открывается 19 апреля. Послание Путина намечено на 21 апреля.

При этом, как сказал Толстой, в ПАСЕ "множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой: это касается крымских татар, это касается Навального, это касается так называемой проблемы политзаключённых в России".

Толстой ожидает, что ПАСЕ примет резолюции по этим проблемам в трактовке, неприемлемой для Москвы. Такого же мнения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сказал, что в ПАСЕ по итогам дебатов будет принята резолюция по вопросу об оппозиционере Алексее Навальном, и не исключил, что формулировки этой резолюции могут подтолкнуть Россию к тому, чтобы "из организации, может быть, и выйти".

Зимой на сессии ПАСЕ вопрос о Навальном уже поднимался - были проведены дебаты о его отравлении и уголовном преследовании в России. Был назначен спецдокладчик по этому вопросу, который должен представить свой доклад на весенней сессии. За прошедшие три месяца суд в России успел отправить Навального в колонию, обвинив в нарушении условий испытательного срока по старому уголовному делу. Сейчас Навальный держит в колонии голодовку, добиваясь медицинской помощи.