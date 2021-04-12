Госсекретарь США обсудил с главой НАТО ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник необходимость незамедлительного прекращения концентрации российских войск вблизи границы с Украиной.

Как отмечается в сообщении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса, Блинкен и Столтенберг подчеркнули необходимость немедленного прекращения со стороны России агрессивных военных приготовлений вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

Среди других вопросов обсуждались перспективы продвижения мирного процесса в Афганистане и вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО, говорится далее в документе.

Беседа Энтони Блинкена и Йенса Столтенберга состоялась в преддверии поездки главы Госдепартамента в Брюссель, сообщил "Голос Америки".

Также в понедельник главы МИД стран "Большой семёрки" (G7) и внешнеполитического ведомства ЕС призвали Россию прекратить "провокации" близ границы с Украиной.