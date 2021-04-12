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Госсекретарь США обсудил с главой НАТО ситуацию вокруг Украины

Энтони Блинкен (слева) и Йенс Столтенберг - госсекретарь США и генеральный секретарь НАТО озабочены концентранцией российских войск вдоль границы с Украиной и в аннексированном Россией Крыму

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник необходимость незамедлительного прекращения концентрации российских войск вблизи границы с Украиной.

Как отмечается в сообщении пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса, Блинкен и Столтенберг подчеркнули необходимость немедленного прекращения со стороны России агрессивных военных приготовлений вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

Среди других вопросов обсуждались перспективы продвижения мирного процесса в Афганистане и вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО, говорится далее в документе.

Беседа Энтони Блинкена и Йенса Столтенберга состоялась в преддверии поездки главы Госдепартамента в Брюссель, сообщил "Голос Америки".

Также в понедельник главы МИД стран "Большой семёрки" (G7) и внешнеполитического ведомства ЕС призвали Россию прекратить "провокации" близ границы с Украиной.

  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в понедельник заявила, что, по данным украинской стороны, Россия стянула к границам Украины группировку в 80 тысяч военных - в том числе 40 тысяч в Крыму.
  • По словам Мендель, Зеленский направлял президенту России Владимиру Путину запрос о переговорах, но ответ на него до сих пор не был получен. В Кремле такой запрос отрицают.
  • Российская сторона не отрицает перемещения войск, однако заявляет, что они не представляют ни для кого угрозы. В то же время, в Москве утверждают, что, если Украина начнёт наступление на позиции сепаратистов в Донбассе, Россия может вмешаться в ситуацию.

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