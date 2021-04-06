"Выглядит как подготовка к войне". Российские войска у границ Украины

Лидеры западных стран один за другим выражают обеспокоенность в связи с концентрацией российских войск у украинской границы, а также переброской дополнительных военных подразделений в Крым. Вместе с обострением обстановки в Донбассе, где фактически перестало действовать "июльское перемирие" 2020 года, это заставляет экспертов все чаще говорить о том, что Москва готовится к полномасштабной военной операции на украинской территории. Россия такие предположения отвергает, да и сами украинские власти пока не склонны драматизировать ситуацию и расценивают происходящее лишь как способ давления на свою страну.

О "дестабилизирующей" активности российских военных рядом с украинской границей в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. 5 апреля глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель написал, что с беспокойством следит за данными о "российской военной активности" вблизи территории Украины. 2 апреля свою поддержку Зеленскому в складывающихся обстоятельствах высказал президент США Джо Байден. Владимир Зеленский, в свою очередь, 6 апреля призвал НАТО ускорить реализацию плана по вступлению его страны в Союз, на что Кремль заявил, что членство Украины в НАТО "лишь ухудшит ситуацию".

При этом российские власти отмахиваются от подозрений в подготовке военной операции против Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в понедельник, что "передвижение российской армии по территории страны не должно вызывать беспокойства других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств". Российские военные объясняют передвижения "контрольной проверкой войск".

У разговоров о массированной переброске Россией войсковых подразделений к украинским границам есть документальные подтверждения из открытых источников – многочисленные видео автомобильных колонн и железнодорожных составов с военной техникой, двигающихся по направлению к Украине. В конце марта газета "Коммерсант" написала о том, что российские производители сельскохозяйственной техники даже столкнулись с нехваткой железнодорожных платформ для ее перевозки из-за резко возросших нужд армии.

"Масштаб переброски больше, чем перед битвой за Дебальцево"

За опубликованными в интернете свидетельствами очевидцев передвижения российских войск в Крым и к украинской границе следит независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Ее участник Руслан Левиев говорит в интервью Радио Свобода, что активность военных этой весной действительно можно назвать беспрецедентной, и в ближайшее время Россия сможет сосредоточить у границ Украины достаточно сил, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию.

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– Вам не впервой следить за передвижениями российских войск к украинской границе. Подобные маневры, как с российской, так и с украинской стороны, происходят каждый год. Отличается ли ситуация 2021 года от предыдущих лет? Можно ли говорить, что в этот раз количество стягиваемых к Украине войск кардинально превышает все, что вы наблюдали последние годы?

– Я бы начал со слов [российского военного эксперта] Виктора Мураховского, который написал в ответ на все эти публикации, что обычно военные учения в России происходят как раз в марте, апреле и мае, что это "сезонная вещь", что каждый год начинается "истерика" в СМИ, что якобы Россия готовится к войне, хотя это просто учения. Но все учения, которые были запланированы в Крыму и в Южном военном округе, закончились к 19–23 марта, и после этой даты мы не видим того, чтобы техника уезжала из Крыма и Ростовской области обратно, в постоянные места дислокации. Мы, наоборот, видим все больше и больше прибывающих поездов на границу с Украиной или в Крым. Более того, часть поездов, которые мы отслеживаем, которые едут, например, из Сибири, только должны приехать к украинской границе 11–12 апреля. И это наверняка не единственные поезда, которые едут так издалека. Слова про "учения" совсем не клеятся с тем, что мы видим сейчас. Более того, пресс-служба Южного военного округа заявила, что это их техника и что они "готовятся к учениям", однако среди той техники, которую мы заметили на эшелонах и в автомобильных колоннах, была в числе прочего техника Центрального и Западного военных округов. Здесь стоит понимать, что несколько военных округов очень редко проводят учения вместе. Причина банальна: Россия – огромная страна, и везти со всей России технику на учения очень долго и дорого. Так бывает примерно раз в год на очень крупных учениях. В России в этом году запланированы такие учения, "Запад-2021", но они будут осенью. Если в целом говорить о масштабе переброски техники – да, он очень значительный, даже больше, чем в 2015 году, когда в январе-феврале была битва за Дебальцево. В феврале 2015 года стягивали в основном танковые подразделения, мотострелков, и все равно их было меньше. Фронт Донбасса, если представить, что он сейчас снова переходит в горячую фазу, не такой большой. Нет никакой необходимости стягивать к нему столько [военных и техники], сколько стягивают сейчас. Мы видим, как перевозят ракетные системы залпового огня "Ураган", печально известные установки БМ-21 "Град" и много-много другой техники. Ситуация уникальная, необычная, и она никак не сочетается со словами про учения.

В числе перебрасываемых к украинской границе подразделений были замечены те самые "псковские десантники", целая рота которых погибла в Донбассе осенью 2014 года:

– О каком количестве переброшенных к украинской границе солдат можно говорить?

– Очень сложно сказать, потому что по каждому подразделению – мотострелкам, десантникам – мы видим единицы техники, коротко промелькнувшей на видео очевидцев. Сложно оценить, например, какую часть Псковской дивизии они везут. Можно только сослаться на комментарии официальных лиц. Например, газета The New York Times цитировала слова чиновника Пентагона, который говорил, что на границу России и Украины стянуто порядка 4000 военных. Это единственные оценки, на которые мы можем как-то ссылаться.

– Для выполнения каких военных целей и задач предназначена замеченная вами техника?

– Там очень много мотострелковой техники, техники воздушно-десантных войск, артиллерии. Для полномасштабной войны достаточно, в том числе для наступательных операций. Причем для операций на очень большом фронте, потому что мы видим очень мощное оружие, тот же "Град" или "Ураган". Это не просто помощь для какой-то оборонительной операции, выглядит так, как будто кто-то готовится к масштабной войне.

– Тот факт, что техника в этот раз перебрасывается еще и в Крым, заставил многих экспертов с тревогой говорить о том, что Россия планирует наступление на Украину сразу по двум направлениям – из Крыма и из сопредельных с Украиной российских регионов. Есть что-то, что подтверждает такие догадки?

– Я бы так не сказал. Есть еще версия, что Россия может планировать восстановить водоснабжение Крыма, отвоевав часть Херсонской области. Однако эта паника тоже возникает каждый год, и мы пока не видим ничего, что бы об этом говорило. Когда еще не было Крымского моста, регулярно звучал довод о том, что Россия собирается прорубить сухопутный путь из Крыма в Ростовскую область, захватить Мариуполь и так далее. Как мы видим, этого не случилось, Россия просто построила Крымский мост. Я думаю, что стягивание войск и передислоцирование в Феодосию 56-й бригады ВДВ – это сигнал о том, что Россия не отступит от Крыма, не только Украине, но и новой американской президентской администрации Джо Байдена, что, несмотря на все санкции, несмотря на любые действия США и стран НАТО, Россия считает и будет считать Крым своей территорией и не допустит какого-либо вмешательства, например, совместных учений Украины и НАТО вблизи крымской территории.

– Так или иначе, до лета, когда закончится распутица и появится зелень, какая-то полномасштабная война в Донбассе просто технически невозможна – об этом эксперты говорят в один голос. Значит, все перебрасываемые к границам Украины российские войска должны будут где-то ожидать сигнала к действию. Мы помним, что в 2014-2015 годах для этого разбивались целые полигоны в Ростовской области. Когда все эти эшелоны прибудут сейчас к украинской границе, где они будут ждать лета?

– Все правильно. Они действительно выгружаются в сопредельных с Украиной областях – Воронежской, Ростовской, Белгородской – и, как и в прошлые годы, строят полевые лагеря. Более того, один из них мы сейчас нашли. Я не могу его сейчас назвать, потому что мы помогли нашим корреспондентам туда поехать, чтобы они могли снять технику, но есть фотографии и видеозаписи местных жителей, на которых очень хорошо видно палаточный городок, включая полевой госпиталь, огромное количество стоящих танков и другой техники. Полевые лагеря строятся, и мы думаем, что не один, а как минимум несколько, - говорит Руслан Левиев.

"Де-факто перемирия уже не существует"

Военный корреспондент украинской службы Радио Свобода Левко Стек соглашается с Русланом Левиевым в том, что масштабы переброски российских войск к украинской границе являются необычными. В то же время, по его словам, командование украинской армии пока не склонно считать это знаком скорой войны, предпочитая говорить о давлении, которое Москва таким образом может оказывать как на украинские, так и на американские власти.

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– Я бы не сказал, что такие масштабные передвижения российских передвижений являются типичными. Мы уже достаточно длительное время отслеживаем активность возле границ Украины, и я уже лет пять, наверное, не припомню, чтобы происходили такие масштабные маневры. Это достаточно привычная ситуация, когда идет речь о каких-то масштабных военных учениях, это мы фиксировали и перед началом учений "Кавказ", и перед началом учений "Запад". Но сейчас таких учений, насколько я понимаю, Вооруженные силы России не проводят.

– Как обстоят дела в самом Донбассе? Можно ли говорить о росте напряженности на линии фронта?

– На ситуацию на линии фронта ощутимо повлияло "июльское перемирие". Несколько месяцев мы видели, что количество обстрелов и потерь снизилось в разы. Они не прекратились полностью, то есть не было такого, чтобы целый месяц никто не стрелял, но количество обстрелов, их интенсивность, калибры значительно уменьшились. Если говорить, например, об августе 2020 года – то это уменьшение в 7-8 раз по сравнению с июлем. Но сейчас, последние месяца три, мы наблюдаем, как количество обстрелов и их интенсивность, а вместе с этим и потери украинской армии постоянно возрастают. Мы уже начинаем приближаться к тем цифрам, которые были до перемирия. Я бы сказал, что перелом произошел, наверное, в феврале 2021 года. В феврале и марте мы уже отчетливо видим, что те движения, которые были в 2020 году благодаря перемирию, практически уничтожены продолжающимся огнем. Количество потерь растет, и сейчас можно констатировать, что де-факто перемирия уже не существует.

– Западные лидеры выражают Украине поддержку на словах, но выражают ли они ее на практике? Существуют ли какие-то новые поставки вооружений, например, из США в Украину? Есть ли свидетельства того, что в практической плоскости для этого тоже что-то делается?

– Мы видели достаточно много заявлений в последнее время, после того, как украинская сторона начала заявлять об интенсивных передвижениях и действиях российских подразделений на границе. Многие из представителей военного и военно-политического руководства США общались с представителями украинской армии, то же самое происходит и в НАТО. Но если говорить о каких-то практических решениях или действиях, то вряд ли можно привязываться к событиям последних нескольких недель, потому что техническая помощь, которая поступает, например, от США, никак не связана с этим весенним обострением. Те поставки, которые происходят, идут по заранее спланированному графику, и сейчас, насколько я понимаю, речь скорее идет о развединформации, о данных, которые поступают от партнеров Украины, в первую очередь, конечно, от США. Мы знаем, что их беспилотники постоянно работают и в районе Черноморского побережья оккупированного Крыма, они постоянно летают над линией разграничения в Донбассе. Сейчас, конечно же, эти действия набирают интенсивность. Мы видим, что недавно были сообщения о том, что в Киев прилетал военно-транспортный самолет американской армии, правда, не знаем, с чем на борту. Но скорее можно говорить о проявлениях поддержки, чем о поставках вооружений, тем более – летального вооружения. Все это происходит по заранее утвержденному графику, и пока мы никаких изменений в связи с последними событиями не замечали.

– Насколько в целом в Украине опасаются новой полномасштабной войны с Россией?

– Если говорить о военно-политическом руководстве, о военных и президенте, то здесь можно проследить довольно четкую позицию. В первую очередь речь идет о главнокомандующем армией, который не так давно выступал перед народными депутатами и заявлял о том, что количество батальонов и тактических групп на границе с Украиной возрастает почти в два раза, и сейчас уже можно говорить о том, что их более 50. Но в то же время, по оценкам военных, это не значит, что завтра, грубо говоря, может начаться масштабная эскалация, потому что этого недостаточно для начала полномасштабных военных действий. С другой стороны, мы видим, например, что в понедельник президент Зеленский был с официальным визитом в Катаре, и если бы в руководстве страны верили в начало активных боевых действий в ближайшее время, с привлечением подразделений российской армии, вряд ли бы он в это время улетел в Катар, чтобы договариваться об инвестициях.

– С другой стороны, никто и не говорит о том, что война начнется в ближайшие недели, потому что сейчас весна, распутица, нет зелени. Речь идет, я так понимаю, о вероятности полномасштабной войны летом.

– Да, об этом говорят и военные. Еще и потому, что именно на сентябрь в России намечены довольно масштабные военные учения "Запад-2021". Пока те оценки, которые я слышал от военных, от президента, таковы, что они не считают, что эти передвижения – подготовка напрямую к боевым действиям. Скорее всего, если проследить за публичными высказываниями, они склоняются к тому, что это давление, чтобы в рамках минских переговоров получить, возможно, более выигрышную для себя позицию и запугать украинских переговорщиков, чтобы достичь своих тактических или стратегических целей. Сейчас эти маневры, как мне кажется, в Украине как прямую угрозу не воспринимают, – говорит журналист Левко Стек.