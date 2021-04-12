Главу "Альянса врачей" оштрафовали на 180 тыс за приезд в покровскую колонию

Петушинский районный суд Владимирской области оштрафовал главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву на 180 тысяч рублей за приезд к исправительной колонии №2 города Покров, где отбывает срок заключения политик Алексей Навальный.

Васильева признана виновной в организации "массового пребывания граждан" на территории, прилегающей к колонии, которое "создало помехи движению спецтехники". Её адвокат Михаил Арсеньев заявил, что решение будет обжаловано.

Главу "Альянса врачей" вместе с ещё несколькими медиками задержали возле покровской колонии 6 апреля. Врачи приехали к учреждению, чтобы потребовать встречи с заместителем начальника ИК и убедить его пустить к Алексею Навальному, который жаловался на состояние здоровья, а позже объявил голодовку, гражданского специалиста. Всего 6 апреля возле колонии собрались около десяти медиков и тридцати активистов.