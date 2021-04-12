Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Навальному в колонии угрожают принудительным кормлением

Оппозиционер Алексей Навальный

Оппозиционеру Алексею Навальному, который объявил голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова, администрация учреждения угрожает принудительной кормёжкой. Об этом сообщается на странице политика в твиттере.

Оппозиционера перевели из медицинской части обратно в отряд. Сообщается, что к Навальному так и не пускают врача, несмотря на его жалобы на боли в спине и ноге. С начала голодовки оппозиционер потерял 8 килограмм веса, а с момента прибытия в колонию 15 килограмм. Сейчас вес Навального составляет 77 килограмм, говорится в твиттере политика.

  • Алексей Навальный отправлен в колонию решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля по делу "Ив Роше". Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
  • Навальный жалуется на здоровье и объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Врачи в колонии обнаружили у него на МРТ две грыжи. Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали высокую температуру и сильный кашель. Накануне ему сделали флюорографию.
  • Его личный врач, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и его адвокаты настаивают, что политик не получает адекватной медицинской помощи. ФСИН утверждает, что политику оказывают необходимую помощь.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG