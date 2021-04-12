Навальному в колонии угрожают принудительным кормлением

Оппозиционеру Алексею Навальному, который объявил голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова, администрация учреждения угрожает принудительной кормёжкой. Об этом сообщается на странице политика в твиттере.
Оппозиционера перевели из медицинской части обратно в отряд. Сообщается, что к Навальному так и не пускают врача, несмотря на его жалобы на боли в спине и ноге. С начала голодовки оппозиционер потерял 8 килограмм веса, а с момента прибытия в колонию 15 килограмм. Сейчас вес Навального составляет 77 килограмм, говорится в твиттере политика.
- Алексей Навальный отправлен в колонию решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля по делу "Ив Роше". Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Навальный жалуется на здоровье и объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Врачи в колонии обнаружили у него на МРТ две грыжи. Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали высокую температуру и сильный кашель. Накануне ему сделали флюорографию.
- Его личный врач, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и его адвокаты настаивают, что политик не получает адекватной медицинской помощи. ФСИН утверждает, что политику оказывают необходимую помощь.
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