Навальному в колонии угрожают принудительным кормлением

Оппозиционеру Алексею Навальному, который объявил голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова, администрация учреждения угрожает принудительной кормёжкой. Об этом сообщается на странице политика в твиттере.

Оппозиционера перевели из медицинской части обратно в отряд. Сообщается, что к Навальному так и не пускают врача, несмотря на его жалобы на боли в спине и ноге. С начала голодовки оппозиционер потерял 8 килограмм веса, а с момента прибытия в колонию 15 килограмм. Сейчас вес Навального составляет 77 килограмм, говорится в твиттере политика.