Лицом к событию. Огонь по штабам

Запрет работы штабов Навального, задержания, аресты. Волну репрессий в России обсуждают Василий Жарков, Александр Черкасов, Игорь Эйдман. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст - по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31224777.html
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